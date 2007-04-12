Президент хочет вернуть оппозицию в Раду

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает парламентские фракции к переговорам с целью возвращения оппозиционных сил к участию в работе Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Нужно, чтобы в (сессионный) зал вернулись 200 народных депутатов», – сказал Президент.

По его словам, необходимо, чтобы парламент работал полнокровно. В.ЮЩЕНКО призвал парламентские фракции начать консультации для нормализации работы Верховной Рады.