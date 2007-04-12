Президент хочет вернуть оппозицию в Раду
14:47, 12 апреля 2007Общество
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Фракции должны начать переговоры
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает парламентские фракции к переговорам с целью возвращения оппозиционных сил к участию в работе Верховной Раде.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.
«Нужно, чтобы в (сессионный) зал вернулись 200 народных депутатов», – сказал Президент.
По его словам, необходимо, чтобы парламент работал полнокровно. В.ЮЩЕНКО призвал парламентские фракции начать консультации для нормализации работы Верховной Рады.
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