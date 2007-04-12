Вице-президент Европарламента увидел в Киеве лишь два концерта

Вице-президент Европарламента Марек СИВЕЦ, которой 11 апреля посетил Украину, считает главным позитивом нынешнего политического конфликта в Украине то, что в него пока не втянуты люди.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом М.СИВЕЦ заявил сегодня на пресс-конференции в Брюсселе.

«Я не видел никакой революции в Киеве, и это – наибольший позитив», - сказал он.

«Есть два концерта. Один – организованный «бело-голубыми», другой – «помаранчевыми». И это – наибольший позитив, что политический конфликт, борьба за власть идет без использования простых людей», - добавил вице-президент Европарламента.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля М.СИВЕЦ находился в Киеве, где провел встречи с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, Председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ и лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО.