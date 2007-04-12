Обращение членов ЦИК к КС поддержали двое их коллег

К обращению заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Марины СТАВНИЙЧУК и секретаря Комиссии Сергея ДУБОВИКА к Конституционному Суду Украины, Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и Верховной Раде Украины присоединились также члены Центральной избирательной комиссии Валентина ЗАВАЛЕВСКАЯ и Михаил ОХЕНДОВСКИЙ.

Об этом сообщается на официальном сайте ЦИК.

Как сообщал УНИАН, авторы обращения просят КС как можно быстрее рассмотреть представление, которое касается назначения внеочередных выборов народных депутатов Украины.

В обращении члены ЦИК обращают внимание, что на сегодняшний день сложилось ситуация, когда выполнение Центральной избирательной комиссией Указа Президента Украины от 2 апреля 2007 года №264/2007 «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины» не может быть обеспечено лишь действиями, решениями ЦИК.

При этом авторы обращения констатируют наличие значительного количества правовых проблем, связанных с проведением внеочередных выборов, которые не должным образом урегулированы Законом. «К сожалению, неоднократные соответствующие заявления в средствах массовой информации членов Центральной избирательной комиссии по этому поводу не были приняты во внимание ни Верховной Радой Украины как единственным органом законодательной власти в Украине, ни Президентом Украины, который в соответствии с Конституцией Украины имеет право назначать внеочередные выборы народных депутатов Украины и является субъектом законодательной инициативы», - подчеркивают члены ЦИК.

Кроме того, напоминают члены ЦИК, в течение последних 10 десяти дней Центральной избирательной комиссии в порядке принудительного исполнения судебных решений трижды запрещалось совершать любые решения, действия во исполнение Указа Президента от 2 апреля 2007 года «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины».

В то же время члены ЦИК настаивают на том, что Центральная избирательная комиссия способна организовывать и проводить выборы в Украине, о чем свидетельствует прежде всего опыт парламентских и местных выборов 2006 и 2007 годов, что отмечено официальными наблюдателями на этих выборах от партий (блоков) – субъектов избирательного процесса, официальными наблюдателями от общественных организаций, иностранных государств и международных организаций.

“Однако, осознавая ответственность Центральной избирательной комиссии в целом как органа, который обеспечивает организацию и проведение выборов и референдумов в Украине, и личную ответственность каждого из нас за организацию и проведение выборов, считаем, что избирательный процесс должен осуществляться, в первую очередь, в условиях законодательной, прежде всего конституционной, определенности”, - подчеркивают представители ЦИК.

Справка УНИАН. Рассмотрение дела в форме устного слушания по конституционному представлению 53 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины Указа Президента Украины «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины» от 2 апреля 2007 года №264 планировалось начать 11 апреля, однако было перенесено на 9.30 17 апреля.