Военный флот в Севастополе обозвали изюминкой

Министр курортов и туризма АРК Владимир САВЕЛЬЕВ считает, что военные флоты в Севастополе являются изюминкой, которая значительно усиливает туристическую привлекательность региона.

«Флот не только не мешает развитию туризма в Севастополе, но и, более того, является той изюминкой, благодаря которой туристическое предложение становится единственным в своем роде и еще более привлекательным”, - заявил В.САВЕЛЬЕВ в интервью газете «Слава Севастополя».

По словам В.САВЕЛЬЕВА «посещение военных кораблей, экскурсии на подводные лодки - это действительно интересно отдыхающим, и только ради этого стоит ехать в Севастополь». Министр привел пример, что когда на День города в Ялту заходит флагманский корабль Военно-Морских Сил Украины «Гетьман Сагайдачний», то за несколько дней стоянки возле набережной «его посещают тысячи людей».

По мнению В.САВЕЛЬЕВА, присутствие в Севастополе Черноморского флота РФ «для турбизнеса играет позитивную роль». По словам члена крымского правительства «именно ЧФ РФ поможет привлечь в Севастополь российского туриста». Как считает министр «вообще военный туризм очень привлекателен, особенно если тур-предложение будет комплексным. А вашему городу есть что предложить: памятники Крымской войны, Великой Отечественной войны, линкоры «Императрица Мария» и «Севастополь». В.САВЕЛЬЕВ добавил, что «опят сосуществования военных баз и индустрии гостеприимства есть, например, в Мальте - почему бы Севастополю не брать с нее пример?»

Как также отметил министр, на сегодняшний день со стороны АРК и самых крупных крымских курортов назрела необходимость тесно сотрудничать не только с севастопольскими туроператорами, но и со всеми представителями туристической инфраструктуры города. По словам В.САВЕЛЬЕВА, из городов Крыма в Севастополь направляется «огромный поток туристов, и нам не безразлично, как наших туристов будут обслуживать в вашем городе». В частности, как сказал министр «мы не довольны, что в Херсонес - колыбель православия всей Руси - можно попасть только за очень большие деньги. А православным туристам, по сути, только Владимирский собор и нужен». Кроме того, как добавил он «именно севастопольские туроператоры являются самыми сильными в Крыму и загружают туристами наши пансионаты и санатории». Потому, как считает министр, сотрудничество могло бы привести «к снижению стоимости путевок, а значит, к увеличению количества отдыхающих».