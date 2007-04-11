МВД подсчитал сегодняшних митингующих по всей Украине

Сегодня в разных городах Украины проходят массовые мероприятия сторонников оппозиции и коалиции.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, 11 апреля в Киев для участия в массовых мероприятиях по регионам государства прибыло около 17 тыс. граждан.

По состоянию на 17.00 на Майдане Незалежности находилось до 27 тыс. человек, которые принимают участие в митинге в поддержку парламентско-правительственной коалиции.

По состоянию на 17.00 на Европейской площади находилось до 5 тыс. человек, которые принимают участие в митинге в поддержку оппозиции.

В течение дня массовые акции состоялись возле здания Центральной избирательной комиссии Украины (около 2 тыс. человек), Конституционного Суда Украины (до 560 человек), Секретариата Президента Украины (более 3 тыс.), Службы безопасности Украины (до 1 тыс.), Национальной филармонии Украины (до 1 тыс.), на Софийской площади (до 1,5 тыс.), на пл. Михайловской (до 250 человек).

Охрану общественного порядка во время проведения отмеченных мероприятий в Киеве обеспечивали более1,5 тыс. работников милиции и 200 военнослужащих внутренних войск МВД Украины, в ночное время возле палаточных городков - 101 правоохранитель.

В других регионах государства 11 апреля массовые мероприятия в поддержку коалиции национального единства состоялись в г. Феодосии АР Крым (10 человек), г. Хмельницкий (до 50 человек), в г. Мелитополе Запорожской области (до 150 человек).

На это время такие мероприятия проходят в Днепропетровске (около 500 человек), Николаеве (до 3 тыс. человек), Луганске (до 3 тыс. человек), Донецке (до 5 тыс. человек) и Полтаве, сообщили в ЦОС МВД Украины.