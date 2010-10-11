Губернатор: скоро в Вишневецком замке состоится бал

В Тернопольской области в Вишневецком замке по инициативе областных властей состоится бал.

Об этом в интервью журнала «Профиль» сообщил председатель облгосадминистрации Михаил ЦИМБАЛЮК. Мероприятие состоится в рамках программы восстановления и развития фортификационных сооружений области. «На бал в Вишневецкий замок пригласим всех, кому небезразлична судьба этого прекрасного дворца и кто готов способствовать его возрождению», – рассказал М.ЦИМБАЛЮК.

Он также сообщил о намерении открыть в этом замке музей картин известного художника, уроженца Тернопольщины Ивана МАРЧУКА. Художник, подчеркнул председатель ТОГА, тоже будет приглашен на бал. «Тогда и обсудим с ним все вопросы: и о площадях, где будут экспонироваться полотна, и об апартаментах для мастера и гостей замка, и о создании классов, в которых он бы мог давать желающим уроки мастерства», – поделился планами М.ЦИМБАЛЮК.

Когда именно состоится бал он конкретно не сказал, только отметил, что это произойдет «скоро».

Председатель ТОГА также рассказал, что в государственную программу восстановления и развития фортификационных сооружений, рассчитанную до 2015-го года, вошло 12 замков Тернопольской области. «Планируем, что кроме них туда войдет еще восемь объектов. Рассчитываем, что до 2015 года мы однозначно должны эти объекты восстановить и создать единую карту туристических маршрутов по нашим крепостям, замкам и дворцам. Финансирование будет осуществляться за счет государства и местных ресурсов», – сказал М.ЦИМБАЛЮК.

Справка УНИАН. Вишневецкий дворец - архитектурный памятник XVIII века общегосударственного значения в пгт Вишневец Збаражского района Тернопольской области. Резиденция последнего представителя княжеского рода Вишневецких - Михаила-Сервация, а после его смерти в 1744 г. - князей Мнишек. Оноре де Бальзак, который посетил Вишневец в 1848 году, назвал дворец и парк «малым Версалем».