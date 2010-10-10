4 тысячи гранат времен Первой мировой войны нашли на стройплощадке

В течение 8 и 9 октября в городе Черновцы на строительной площадке пиротехнической группой аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления МЧС в Черновицкой области проводилось обследование территории, где 8 октября во время проведения земляных работ строителями были выявлены взрывоопасные предметы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, всего в течение двух дней выявлено и изъято 4 тысячи ручных гранат времен Первой мировой войны. Работы по обследованию территории и изъятию взрывоопасных предметов, для дальнейшего уничтожения, продолжаются.

Ситуация находится на контроле МЧС Украины.