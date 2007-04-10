Как можно дважды заработать на митингах (фото)

На митингах, организованных партиями коалиции и партиями оппозиции, непонятным образом появляются братья-близнецы? Или это один человек, способный изменять политические взгляды с такой скоростью как лягушка прыгает от лужи к луже?

На композитном фото УНИАН слева участник митинга сторонников коалиции с символикой Партии Регионов 3 апреля в 2007 г., справа – тот же (или очень похожий на него) человек, который принимает участие в митинге сторонников оппозиции, с символикой партии “Наша Украина” 10 апреля в 2007 г. в Киеве.

Напомним, что по информации сайта korrespondent.net, средний размер суточных участника митинга составляет около 50 грн. Обком приводит другую цифру - до 150 грн в день.

Как сообщал УНИАН, Донецкое областное отделение Союза молодежи регионов Украины платит суточные студентам, которые желают поддержать парламентскую коалицию в Киеве, в размере 130 гривен.

Фото Олега Гордиенка / УНИАН