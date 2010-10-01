Открылся VII Авиакосмический салон «Авиасвит–ХХІ» (добавлены фото)

В Гостомеле (Киевская область) сегодня открылся 7-й Международный авиакосмический салон «Авиасвит–ХХІ». Участниками салона стали более 280 предприятий и компаний авиационно-космической отрасли из 32 стран.

Как передает корреспондент УНИАН, в торжественной церемонии открытия салона приняли участие председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, министр промышленной политики Украины Дмитрий КОЛЕСНИКОВ, народные депутаты Украины, руководители ведущих украинских авиа- и ракетостроительных предприятий.

Обращаясь к участникам и гостям салона, В.ЛИТВИН от имени Президента Украины и Верховной Рады Украины поблагодарил создателей авиационной техники за их вклад в экономическое процветание общества и дело объединения стран и народов. «Этот салон – свидетельство того, что нам нужно объединять усилия для общего блага всех людей, живущих на Земле», - сказал председатель Верховной Рады.

В свою очередь, министр промполитики, приветствуя участников и гостей салона от имени правительства Украины и премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, пожелал предприятиям-участникам «Авиасвита» успехов и заключения выгодных контрактов.

Традиционно участие в салоне принимала Государственная компания «Укрспецэкспорт». Своеобразной изюминкой стенда «Укрспецэспорта» стал образец биплана «Анатра», восстановленный Одесским авиационно-ремонтным предприятием «Одесавиаремсервис».

Во время работы салона стенд ГК «Укрспецэкспорт» посетил министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ, а также официальные делегации и представители многих иностранных государств, в том числе, Российской Федерации, Кувейта, Королевства Саудовская Аравия.

Одним из наиболее впечатляющих мероприятий программы работы салона стали демонстрационные полеты авиационной техники. Участникам и гостям «Авиасвита» были продемонстрированы полеты транспортных самолетов Ан-225 «Мрия», Ан-148, Ан-158 и Ан-74, одиночный пилотаж истребителя Су-30МКИ, пилотаж четверки учебно-тренировочных самолетов Л-39, одиночные и групповые пилотажи спортивных самолетов и планеров, Завершили авиационное шоу прыжки парашютистов и проход над взлетно-посадочной полосой группы из 8 самолетов Ан-2.