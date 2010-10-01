Ради общественного ТВ ликвидируют государственные телерадиокомпании

Национальная общественная телерадиокомпания после завершения двухлетнего переходного периода становления будет финансироваться за счет абонентской платы и не будет транслировать в эфире коммерческую рекламу.

Об этом говорится в Концепции создания и деятельности Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), которая была утверждена сегодня на заседании Общественного гуманитарного совета под председательством Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

”Национальное общественное телевидение и радиовещание представляет систему вещания, предназначенную для общественности и финансируемую и контролируемую ею. Общественное телерадиовещание имеет независимую программную политику и ориентируется в своей редакционной политике на самое широкое удовлетворение информационных потребностей всех граждан. Его финансово-хозяйственная деятельность лишена влияния со стороны какой-либо из ветвей государственной власти всех уровней, а также политических, экономических, религиозных и других социальных групп”, - говорится в документе.

Основной целью деятельности НОТУ является объективное и непредвзятое информирование общества обо всех событиях внутренней жизни страны и мира, формирование развитого гражданского общества, записано в Концепции.

Согласно документу, Национальная общественная телерадиокомпания Украины создается путем принятия Верховной Радой Закона “О создании Национальной общественной телерадиокомпании Украины”.

При этом НОТУ должна стать организацией в форме юридического лица, которая создается как учреждение публичного права, не имеющее целью получение прибыли.

”С целью удовлетворения общественных потребностей Фонд государственного имущества Украины ликвидирует Национальную телекомпанию Украины, Национальную радиокомпанию Украины и областные телерадиокомпании и передает имущество, которое находилось на балансе Национальной телекомпании Украины, Национальной радиокомпании Украины и областных телерадиокомпаний, на баланс Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проводит процедуру передачи Национальной общественной телерадиокомпании Украины частот, которые принадлежали Национальной телекомпании Украины, Национальной радиокомпании Украины и областным телерадиокомпаниям”, - говорится в концепции механизма образования НОТУ.

Как отмечено в документе, финансирование НОТУ осуществляется за счет государственного бюджета Украины (на протяжении переходного периода), абонентской платы, средств, полученных от производства и трансляции рекламы (на протяжении переходного периода), добровольных, благотворительных взносов, пожертвований физических и юридических лиц, их спонсорских взносов, осуществленных в соответствии с законодательством, а также других, не запрещенных законодательством поступлений.

”Основным источником финансирования на протяжении переходного периода (два года) будет оставаться государственный бюджет Украины. Первые два года становления НОТУ предусматривается 100-процентное бюджетное финансирование... На протяжении следующих двух лет осуществляется поэтапное сокращение бюджетного финансирования до полного его прекращения. Не позже чем за один год до окончания переходного периода со времени создания НОТУ вводит систему сбора абонентской платы. До становления НОТУ и введения абонентской платы допускается размещение коммерческой рекламы... После завершения переходного периода размещения коммерческой рекламы на НОТУ прекращается”, - говорится в документе.

В концепции также определено, что надзор за деятельностью учреждения осуществляет Наблюдательный совет, который формируется на принципах публичности и всестороннего представительства объединений граждан украинского общества. В Наблюдательный совет НОТУ входят по одному представителю от таких категорий общественных объединений: образовательных, научных; религиозных, спортивных, журналистских; правозащитных, предпринимательских, молодежных, ассоциаций органов местного самоуправления, профсоюзов, национальных меньшинств, лиц с особыми потребностями, ветеранов Великой Отечественной войны, других неправительственных общественных организаций, которые объединяют не менее ста тысяч человек.

Также в Наблюдательном совете предусмотрено по одному представителю от Президента Украины, Кабинета министров, каждой фракции Верховной Рады. Число членов Наблюдательного совета не является постоянным в связи с возможным изменением количества фракций в ВР разных созывов.

”Наблюдательный совет избирает на конкурсной основе председателя правления, двух его заместителей, членов правления и утверждает редакционный устав НОТУ”, - говорится в концепции.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с протокольным решением заседания Общественного гуманитарного совета, законопроект “О создании Национальной общественной телерадиокомпании Украины”, подготовленный на базе принятой Концепции, должен быть подан в парламент до 1 декабря.