Азаров: торгуя на базарах, мы экономику не поднимем

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает нецелесообразным повышать максимальную границу годовой выручки предпринимателей для работы на едином налоге, которая в проекте Налогового кодекса составляет 300 тыс грн.

Об этом он заявил в эфире телеканала «1+1» в воскресенье.

«Может хотелось бы кому-то более высоких планок, но мы же не должны забывать, что с каждого дохода должно быть отчисление в пользу пенсионеров, инвалидов, врачей, учителей…», - заявил Н.АЗАРОВ.

Кроме того, он отметил, что предприниматель, который занимается производством вряд ли сможет реализовать продукции в год больше, чем на 300 тыс. грн. Этот размер выручки, подчеркнул премьер-министр, превышается обычно при перепродаже товаров, премущественно импортного производства. Вместе с этим, Н.АЗАРОВ подчеркнул, что в Украине необходимо стимулировать не торговлю, а именно производство.

«На 300 тыс. грн. надо произвести на своем подворье товаров, если говорить о тех, кто продает продукт, изготовленный своим трудом. К примеру, сам выращивает картофель, морковку, другие овощи. А ну-ка попробуйте, произведите на 300 тыс. грн. такой продукции, и вы убедитесь, что это не так просто. Это невозможно. Поэтому речь идет о тех наших людях, которые перекупают у кого-то продукцию», - сказал Н.АЗАРОВ.

Глава правительства подчеркнул, что на сегодняшний день рынок Украины загружен продукцией Китая, Турции. Украинцы заняты не производством товаров, а их перепродажей.

«Это означает, что наши люди не имеют своих рабочих мест. Они лишены перспективы, они могут только перепродавать чью-то продукцию. Что Украина от этого выигрывает? Она обрекает себя на экономическую и технологическую отсталость», - убежден Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул необходимость создавать условия для развития отечественной легкой промышленности.

«Мы говорим нашим людям – друзья, хватит только перепродавать… секонд-хенд или еще что-то. Давайте, мы готовы вам создать условия, дать дешевые кредиты, освободить от уплаты налогов, но создавайте, наконец, свою легкую промышленность, свое производство товаров народного потребления», - заявил Н.АЗАРОВ.

"Торгуя на базарах, мы экономику не поднимем", - подчеркнул премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, президент Украинского Союза промышленников и предпринимателей Анатолий КИНАХ заявил 24 сентября о намерении настаивать на внесении изменений к внесенному в ВР проекту Налогового кодекса. В частности, по его мнению, занижен предельный уровень доходов или прибыли для предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения, который в предложенном варианте документа составляет 300 тыс. грн. в год. «Граница в 300 тыс. грн явно занижена, особенно с учетом инфляции», - подчеркнул А.КИНАХ.

Справка УНИАН. 17 июня т.г. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса Украины, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом Министров.