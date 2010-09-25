Дипломаты незаконно ввозили в Украину дорогие авто?

Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Украины проводит доследственную проверку фактов возможного незаконного ввоза в Украину дорогих автомобилей, к которым вроде бы причастны дипломатические представители одной из стран.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП, по словам первого заместителя начальника ГУБОП МВД Украины Эдуарда ФЕДОСОВА, “на сегодняшний день нет оснований говорить о нарушении относительно таможенного оформления транспортных средств представителей дипломатического корпуса”.

В то же время, отметил Э.ФЕДОСОВ, по окончании проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.