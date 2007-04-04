В Киев на денек заглянут 1,5 тысячи донецких

Сегодня из Донецка в Киев двумя поездами выехали 1,5 тыс. сторонников Партии регионов.

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы областного отделения Партии регионов, депутат Донецкого облсовета Игорь ЧИЧАСОВ, активисты партии "будут участвовать в митингах в поддержку парламента, в поддержку национального единства". При этом он подчеркнул, что "митинг будет иметь мирный характер".

И.ЧИЧАСОВ также уточнил, что активисты Партии регионов "завтра утром будут в Киеве, а вечером этого же дня выедут назад в Донецк".

Кроме того, в пресс-службе Донецкой железной дороги сообщили, что в соответствии с заявкой областного отделения Партии регионов, дорога сформировала дополнительные составы поездов.

Так, сегодня в Киев убыли два поезда - поезд N521-522 сообщением "Дебальцево-Киев" из 16 вагонов и поезд N519-520 сообщением "Донецк-Киев" из 13 вагонов.

В пресс-службе дороги уточнили, что около полуночи 5 апреля оба поезда с разницей в 12 минут отправятся назад в Донецк.