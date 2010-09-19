Фридман: Львов должен развиваться как город воссоединения культур

Влиятельный российский бизнесмен Михаил ФРИДМАН считает, что Львов должен развиваться как город воссоединения культур Востока и Запада. На этом он акцентировал сегодня во время открытой лекции для владельцев бизнеса, топ-менеджеров и студентов «Как стать предпринимателем?», состоявшейся во Львовском Национальном университете им. И.Франко.

Как передает корреспондент УНИАН, М.ФРИДМАН приглашен в качестве почетного гостя на ХVІІ Форум издателей во Львове.

“Львов является культурной столицей Украины, и если его рассматривать как бизнес-проект, то фундаментальное отличие Львова, что это - культурная, европейская столица государства, с точки зрения отношений с западным миром, Евросоюзом. Здесь, естественно, следует развивать, кроме традиционного туризма, вещи, связанные с позиционированием Львова как места воссоединения культур Востока и Запада”, - отметил бизнесмен.

По его словам, «Львов - это привычная и комфортная среда с точки зрения общения, а с другой стороны, это – Европа, по стилю, архитектуре, духе. В этом направлении, используя это конкурентное преимущество, город может и должен развиваться».

Справка УНИАН. М.ФРИДМАН – уроженец Львова, в настоящее время один из самых влиятельных бизнесменов России, один из основателей российской Национальной книжной премии «Большая книга», самая крупная награда которой составляет 3 миллиона рублей.