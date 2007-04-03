Тимошенко о парламенте, Морозе и уголовной ответственности
20:07, 03 апреля 2007Общество
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Лидер БЮТ зашла в Верховную Раду
Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает незаконным проведение заседаний Верховной Рады после Указа Президента Виктора ЮЩЕНКО о роспуске парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня журналистам в ВР.
По ее словам, проведение сессии ВР после решения Президента является нелегитимным. Она отметила, что это лишний раз подтверждает, что для председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА “Конституция и закон ничего не стоят”.
По ее словам, вся деятельность А.МОРОЗА “направлена только на борьбу за должности”.
Она также добавила, что лица, которые не соблюдают Конституцию, понесут уголовную ответственность.
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