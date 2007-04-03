Тимошенко о парламенте, Морозе и уголовной ответственности

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает незаконным проведение заседаний Верховной Рады после Указа Президента Виктора ЮЩЕНКО о роспуске парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня журналистам в ВР.

По ее словам, проведение сессии ВР после решения Президента является нелегитимным. Она отметила, что это лишний раз подтверждает, что для председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА “Конституция и закон ничего не стоят”.

По ее словам, вся деятельность А.МОРОЗА “направлена только на борьбу за должности”.

Она также добавила, что лица, которые не соблюдают Конституцию, понесут уголовную ответственность.