Завершилась встреча Януковича и Ющенко

Встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, которая проходила в Секретариате Президента, продолжалась четыре с половиной часа.

Как передает корреспондент УНИАН, все это время губернаторы, которые поддержали указ Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады, ожидали в Секретариате Президента встречи с В.ЮЩЕНКО.

Встреча В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА началась в 14.00. После завершения встречи В.ЯНУКОВИЧ не стал общаться с журналистами и направился в Кабинет министров.

Как сообщал сегодня на брифинге для журналистов заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ, Президент продолжает политические консультации с правительством и премьер-министром, рассчитывая достигнуть политической договоренности о том, каким образом будет выполняться указ Президента о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 27 мая.