В Днепропетровской области 37-летняя женщина убила четырех своих детей

14 сентября работниками Управления борьбы с организованной преступностью ГУ МВД в Днепропетровской области в ходе отработки оперативной информации задержана безработная 37-летняя жительница Никополя, которая с 1994 по 2010 годы совершила убийство своих четырех новорожденных детей.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД в области.

Как было установлено, женщина в связи с трудным материальным положением сразу после родов по месту жительства путем удушения лишала жизни своих новорожденных младенцев. Трупы детей она прятала на балконе своей квартиры.

Во время осмотра места преступления сотрудники милиции на балконе в двух металлических ведрах обнаружили 4 полиэтиленовых пакета с мумифицированными останками тел новорожденных, пол которых установить невозможно.

По данному факту следственным отделом Нікопольського городского отдела милиции возбуждено уголовное дело по ст. 117 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство матерью своего новорожденного ребенка). Злоумышленнице грозит ограничение свободы сроком до 5 лет или лишение свободы на тот же срок. Решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанной.