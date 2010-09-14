Погода на завтра

15 сентября, по прогнозам синоптиков, в Украине преимущественно без осадков, лишь утром и днем в Львовской, Волынской, Ривненской и Тернопольской областях пройдут небольшие кратковременные дожди, местами грозы.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, на побережье морей до 18°, днем 22-27°, в западных областях 18-23°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.

В Киеве и области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 8-13°, днем 22-27°. По г. Киеву температура ночью 11-13°, днем 24-26°.

14 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 18-24°, в Днепре возле Киева 17°.