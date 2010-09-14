Украина и Казахстан определили направления ВТС

Руководители оборонных ведомств Украины и Казахстана Михаил EЖЕЛЬ и Адильбек ДЖАКСИБЕКОВ определили направления развития военно-технического сотрудничества.

Как сообщили в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, в рамках визита в Украину казахской военной делегации состоялись двусторонние военно-политические консультации по вопросам последующего развития сотрудничества между Министерством обороны двух стран.

Как отметили во время переговоров М.ЕЖЕЛЬ и А.ДЖАКСИБЕКОВ, на протяжении последних нескольких лет военное сотрудничество между Украиной и Казахстаном несколько замедлилось. “Я убежден, что это замедление временное, а наше двустороннее сотрудничество после этих переговоров будет развиваться на благо обеих держав”, - сказал А.ДЖАКСИБЕКОВ.

Руководители оборонных ведомств Украины и Казахстана обменялись опытом реформирования и развития вооруженных сил обеих стран.

«К сожалению, на протяжении последних нескольких лет цели реформирования и развития нашей армии не были достигнуты”, - констатировал М.ЕЖЕЛЬ.

В свою очередь, его казахский коллега отметил, что Украина владеет мощным научно-техническим потенциалом.

”Потенциал развития нашего сотрудничества очень большой. Казахстан заинтересован в развитии сотрудничества во многих отраслях военного и военно-технического сотрудничества”, – подчеркнул А.ДЖАКСИБЕКОВ.

Стороны договорились крепить сотрудничество на уровне командующих видов вооруженных сил обеих стран, высших военных учебных заведений, в области подготовки кадров.

Также во время встречи стороны определили направления развития украинско-казахского военно-технического сотрудничества.