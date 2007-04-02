Выборы будут профинансированы
23:48, 02 апреля 2007Общество
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Комментарий Юлии Тимошенко
Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО издаст соответствующие законодательные акты о финансировании досрочных парламентских выборов, если Верховная Рада откажется это сделать.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в Киеве на Майдане Незалежности.
По ее словам, если Верховная Рада будет блокировать финансирование досрочных парламентских выборов, Президент издаст необходимые указы и обеспечит этот процесс.
Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что досрочные выборы в ВР обязательно состоятся 27 мая, и объединенная оппозиция победит на них.
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