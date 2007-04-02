Выборы будут профинансированы

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО издаст соответствующие законодательные акты о финансировании досрочных парламентских выборов, если Верховная Рада откажется это сделать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в Киеве на Майдане Незалежности.

По ее словам, если Верховная Рада будет блокировать финансирование досрочных парламентских выборов, Президент издаст необходимые указы и обеспечит этот процесс.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что досрочные выборы в ВР обязательно состоятся 27 мая, и объединенная оппозиция победит на них.