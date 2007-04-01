Отменены рейсы компании ”АероСвіт”

Авиакомпания “АэроСвит” сегодня отменила несколько рейсов через отказ заправщика ЗАО СП "КРЕБО" предоставлять горючее.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь авиакомпании «АэроСвит» Сергей КУЦИЙ

По его словам, после того, как 12 февраля при участии Министерства топлива и энергетики и Министерства транспорта и связи Украины были достигнуты договоренности относительно формулы цены на авиагорючее, с ЗАО СП "КРЕБО" заключили договор на заправку самолетов, действительный до конца мая с.г.

В то же время, С.КУЦИЙ поинформировал, что 30 марта ЗАО СП "КРЕБО" сообщило, что в одностороннем порядке останавливает снабжение горючего с 1 апреля. Он также сообщил, что с 30 марта компания вела переговоры в Минтранссвязи относительно проблемной ситуации, и председатель Госавиаадминистрации Анатолий КОЛЕСНИК проводил переговоры в Минтопливэнерго и Кабмине и “заверил, что все достигнутые договоренности в силе”.

Однако сегодня, когда компания «“АэроСвит”» в 00.30 хотела осуществить первую заправку, ей отказали, сообщил С.КУЦИЙ.

По его информации, как следствие, половина рейсов задерживается, в частности, не удалось осуществить рейсы Киев-Днепропетровск, Киев-Одесса, Киев-Салоники. Рейс на Черновцы был соединен с рейсом на Ивано-Франковск. Также “под вопросом сегодняшний рейс в Стамбул, ищем возможность осуществить рейс в Торонто”.

С.КУЦИЙ отметил, что несколько международных рейсов были осуществлены с дозаправкой в других аэропортах, в частности, рейс на Нью-Йорк дозаправлялся в Стокгольме.

На вопрос, будут ли проблемы с рейсами завтра, 2 апреля, С.КУЦИЙ сообщил, что час тому назад А.КОЛЕСНИК “поинформировал нас, что получено разрешение на 250 тон горючего из Госрезерва, что помогло бы нам выполнить рейсы сегодня и в первой половине дня завтра”.

По словам пресс-секретаря компании, аэропорт “Борисполь” подтвердил готовность выделить это горючее из Госрезерва, однако возникает проблема с заправщиком. С.КУЦИЙ сказал, что к ЗАО СП "КРЕБО" они пока не обращались, но другой заправщик аэропорта ООО "ЛУК-Авиа Ойл" отказал в заправке, ссылаясь на то, что у него нет практики осуществлять заправки из Госрезерва.

По словам С.КУЦОГО, руководство авиакомпании «“АэроСвит» рассчитывает, что в понедельник, 2 апреля, в 8.30 состоится совещание по этой проблеме у вице-премьер-министра Андрея КЛЮЕВА. С.КУЦИЙ выразил надежду, что правительство вмешается в решение ситуации.

Справка УНИАН: В конце ноября 2006 г. две компании - ЗАО СП "КРЕБО" и ООО "ЛУК-Авиа Ойл", являющиеся монополистами по заправки самолетов в аэропорту «Борисполь», сообщили авиакомпании "АэроСвит" и "Международные Авиалинии Украины" о повышении с конца ноября - начала декабря цен на авиагорючее на 20-25%. Авиакомпании признали это "противоречящим тенденциям снижения стоимости нефти и нефтепродуктов на мировом рынке".

30 января 2007 г. ведущие авиаперевозчики, базирующиеся в аэропорту «Борисполь», в частности, "АэроСвит" и "МАУ", заявили о возможном прекращении полетов по всех направлениях в феврале через повышение цен на горючее, а также требования компаний-заправщиков с 1 февраля включить в стоимость горючего еще и 20% НДС. Таким образом, по их данным, цены вырастут на 40%, сравнительно с ценами ноября.

Кабинет Министров Украины 31 января на своем заседании поручил Министерству топлива и энергетики и Антимонопольному комитету принять меры для обеспечения горючим авиакомпаний.

До урегулирования конфликта, компании временно договорились о ценах на авиагорючее на уровне 2006 года.

6 февраля Минтопливэнерго и Минтранссвязи при участии авиакомпаний и заправщиков создали рабочую группу с тем, чтобы до 9 февраля произвести приемлемую формулу цены на авиагорючее.

12 февраля авиакомпании и компании-заправщики договорились оставить на 2007 г. формулу ценообразования на авиагорючее, действовавшую в 2006 году. На совещании присутствовали представители авиакомпаний «“АэроСвит», «МАУ», «UM-Air», компании-заправщики, поставщики горючего, министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО и министр транспорта и связи Николай РУДЬКОВСКИЙ.