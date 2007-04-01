У православных христиан сегодня Вербное воскресенье.

В этот день вспоминают один из дней жизни Иисуса Христа, когда он верхом на молодой ослице въехал в Иерусалим, и весь город вышел ему навстречу.

Люди устилали путь Иисуса пальмовыми ветвями и приветствовали его возгласами: «Осанна!» - так обращались только к царю. Причиной всеобщего ликования стало чудо, которое Христос совершил накануне, воскресив Лазаря.

Однако торжество входа в Иерусалим было одновременно и предвестьем страданий Иисуса - через несколько дней он был распят. Поэтому неделя от Вербного воскресенья до Пасхи называется Страстной – в память о последних днях земной жизни и смерти Спасителя.