Четыре почетных консульства откроются в Харькове

До конца года в Харькове откроются два новых консульства иностранных государств – Чехии и Словакии.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя ОГА Юрия САПРОНОВА.

По его данным, сегодня в Харьковской области работают, в частности, генеральные консульства Республики Польша и России, почетные консульства Австрии, Словении и Казахстана.

«До конца 2010 года мы откроем еще два представительства почетных консульств - Чехии и Словакии», - сказал Ю.САПРОНОВ.

Он сообщил также, что в первой половине 2011 года в Харькове планируется открыть еще два почетных консульства - Черногории и Эстонии.