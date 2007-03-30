Шевченковский райсуд запретил оппозиции проводить акцию на Майдане

Шевченковский районный суд Киева запретил оппозиции проводить завтра на Майдане Незалежности акцию "Геть зРаду!".

Как сообщает пресс-служба “Нашей Украины”, об этом сообщил руководитель юридического департамента “Нашей Украины” Валерий КАРПУНЦОВ.

Он отметил, что юристы “Нашей Украины” предоставили беспрекословные доказательства неправомерности требований Киевской городской госадминистрации запретить акции оппозиции 31 марта.

“Исковое заявление написано человеком, который не был уполномочен подписывать иск горадминистрации”, - сказал В.КАРПУНЦОВ.

“Иск поступил за день до проведения акции, и суд не должен был принимать к рассмотрению это заявление”, - считает руководитель юридического департамента.

“Никаких доказательств, кроме распечаток из Интернета, истец не предоставил”, - отметил юрист.

Он сообщил, что юристы “Нашей Украины” уже готовят апелляцию на решение Шевченковского суда.

В то же время, как сообщает “Украинская правда”, Шевченковский райсуд Киева запретил проводить массовые акции завтра на Майдане всем политическим силам.

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила в эфире “5-го канала”, что оппозиция сделает все, чтобы это решение было изменено в субботу.

Она также призывала киевлян и жителей других городов выйти на Майдан.