Еженедельник “Комментарии:” составил “рейтинг политического подхалимажа”.

С просьбой определить наибольших угодников в украинском политикуме издание обратилось к 20 ведущим украинским экспертам.

В результате, пишет издание, “рейтинг политического подхалимажа” возглавил Хмельницкий губернатор Василий ЯДУХА, который на одном из заседаний ОГА заявил: “Эта власть - от Бога. А поэтому нужно в сторону отбросить политические вкусы, и работать на ее авторитет”.

Второе место в рейтинге занял министр экономики Василий ЦУШКО с высказыванием: “Есть главный реформатор в этой стране - это ЯНУКОВИЧ. Есть второй реформатор - это АЗАРОВ. Все остальные - это исполнители (…) Любой реформатор оценивается только по истечении какого-то времени, впоследствии. Вспомните реформы Маргарет ТЭТЧЕР. Ее же на вилы поднимали. Но после того, как она ушла в отставку, все сказали, что благодаря ее действиям Англия изменилась”.

На третьем месте - заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН, которая отметила, что привыкла доверять Виктору ЯНУКОВИЧУ так, как доверяют отцу - без тени сомнения.

Четвертую ступеньку рейтинга занял министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЁВ, которому принадлежит такой пассаж: «Скажу как юрист: если с человека судимости сняты, виновным он не считается. А если назвать это политическими репрессиями того времени? ЛУЦЕНКО в камере сидел? Сидел. ТИМОШЕНКО сидела? Сидела. Вот и здесь. Это было другое время. Ладно, а Чорновил, который сидел в тюрьме, кто был? Политрепрессированный. Не было тогда политрепрессированных, он по уголовной статьей сидел». (Интервью изданию «Левый берег»).

На пятом месте оказался первый заместитель председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Михаил ЧЕЧЕТОВ: «По сути дела, ЯНУКОВИЧ реализовал американскую мечту. Парнишка из простой семьи, сирота. И сделал себя, сделал Президентом. Никто же не помогал - ни папа, ни мама. Я могу (сказать), положив руку на сердце, я не буду называть фамилий, но практически все, кто достиг вершин политической власти, ни один сам туда не дошел. Либо папа, либо мама, либо брат, либо сват, либо свекр. Сам никто не дошел. И их просто… бесит, что сирота сам мог подняться».