130 венгерских банкоматов попали в Украину якобы через Панаму

Днепропетровская таможня возбудила уголовное дело по факту ввоза в Украину свыше 130 банкоматов с занижением их реальной стоимости.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, Днепропетровская таможня оформила ввоз товара «устройства для автоматической выдачи банкнот – банкоматы» венгерского производства в количестве 131 штука в адрес одного из днепропетровских предприятий.

Основанием для ввоза товара стал контракт между этим предприятием и панамской компанией, согласно инвойсов которой суммарная стоимость банкоматов составляла 144 тыс. долларов США. Именно эта стоимость была задекларирована украинским таможенным органом и стала основой для начисления и уплаты таможенных платежей в госбюджет Украины.

С целью проверки достоверности данных о грузе был сделан запрос в таможенные органы Венгрии. Согласно информации, полученной от венгерских коллег, таможенникам стало известно, что с территории Венгрии банкоматы были вывезены на основании инвойсов ирландской компании, выставленных панамской фирме, на общую сумму свыше 3 млн. долларов США. Согласно этим инвойсам получателем товаров было упомянуто днепропетровское предприятие, а вот в графе с информацией об адресате инвойса наряду с панамской фирмой уже фигурировала киевская компания.

То есть получалось, что панамская компания закупила товары в Ирландии, а в дальнейшем перепродала их днепропетровскому предприятию, но уже в 21 раз дешевле, чем приобрела.

На запрос Гостаможслужбы Украины таможенные органы Ирландии сообщили, что в действительности ирландская сторона продала 131 банкомат непосредственно киевской компании по цене свыше 3 млн. долларов США на основании рамочного международного договора и заказов на поставку товаров в Украину. В соответствии с заказами, получателем в инвойсах значилось днепропетровское предприятие, а по отдельной просьбе киевской компании ирландский продавец указывал плательщиком по своим инвойсам панамскую компанию. Несмотря на это, именно к киевской фирме перешло право собственности на приобретенные банкоматы.

В результате проведения оперативным отделом Службы борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил Днепропетровской таможни анализа всех собранных материалов было выяснено, что панамская сторона не получала права собственности на банкоматы, и следовательно не могла перепродать их днепропетровскому предприятию.

Контракт между указанными фирмами и все выставленные на его основании инвойсы являются фиктивными, и были использованы с целью занижения стоимости товаров и уклонения от уплаты надлежащих таможенных платежей.

“Следовательно дельцы пытались незаконно ввезти в Украину банкоматы с сокрытием от таможенного контроля путем предоставления документов, которые содержат неправдивые данные о продавце, покупателе товаров и их реальной стоимости”, - подчеркнули в пресс-службе Гостаможслужбы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.