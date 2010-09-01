Движение "Стоп цензуре!" призывает временно уволить Хорошковского

Общественное движение «Стоп цензуре!» призывает Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА освободить Валерия ХОРОШКОВСКОГО от должности члена Высшего Совета юстиции до рассмотрения кассационной жалобы телеканалов ТВі и «5-го канала» на решение Киевского апелляционного административного суда по отмене результатов конкурса на частоты.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении движения.

«Стоп цензуре!» считает, что столичный апелляционный админсуд мог принять свое решение под внешним давлением.

«Известно, что председатель Службы безопасности Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ, который одновременно является членом Высшего совета юстиции, был заинтересованным именно в таком решении суда и имеет возможность влияния на судей», - отмечается в заявлении.

Движение также утверждает, что владеет информацией о том, что «Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, новый состав которого был сформирован при активном участии Валерия ХОРОШКОВСКОГО, действовал в его интересах и не прилагал необходимых усилий для доведения своей правоты в судах».

Члены движения убеждены, что принятие судом решения при таких условиях противоречит конституционному принципу распределения власти, не соответствует демократическим и цивилизованным принципам урегулирования бизнес-споров и может стать прецедентом вмешательства власти в деятельность независимых средств массовой информации и конституционных регуляторных органов.

Не давая оценки решению суда, движение «Стоп цензуре!» призывает Президента Украины перед тем, как дело будет рассматриваться в кассационной инстанции, устранить возможный фактор давления на суд, освободив В.ХОРОШКОВСКОГО от должности члена Высшего совета юстиции, а также еще раз задуматься о целесообразности пребывания бизнесмена с столь очевидным конфликтом интересов во главе Службы безопасности Украины.

Также движение призывает власть, группу «Интер» и телеканалы провести переговоры и найти компромиссный вариант, который позволит восстановить победителей конкурса 27 января в их законных правах и в то же время исправить ошибки, которые, возможно, допустил Нацсовет по телерадиовещанию в оформлении результатов этого конкурса.

«Отсутствие шагов в направлении решения этих проблем мы будем расценивать как учреждение командой Виктора ЯНУКОВИЧА нового механизма по контролю над неугодными в медийной среде при помощи «ручных» наблюдательных органов и предвзятых судебных решений. Будем считать также, что Администрация Президента Украины подражает российской модели формирования сильной президентской вертикали и создает подконтрольное однородное информационное пространство путем уничтожения альтернативных независимых медиа», - заявляет движение «Стоп цензуре!».

Справка УНИАН. 8 июня 2010 года Киевский окружной административный суд полностью удовлетворил исковые требования медиа-холдинга U. А. Inter Media Group, отменив решение Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания от 27 января 2009 года о результатах конкурса, в соответствии с которым TBi получил 33 частоты, "5 канал" – 26 частот.

30 августа Киевский апелляционный административный суд подтвердил незаконность решения Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания о предоставлении частот телеканалам ТВi и "5 канал".

Телеканал ТВі заявил о намерении обжаловать это решение в Высшем административном суде Украины.