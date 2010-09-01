При правительстве Крыма создан Совет инвесторов

Правительство Крыма на вчерашнем заседании приняло решение о создании Совета инвесторов при Совете министров АРК.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении информационной политики Совмина, правительство Крыма рассчитывает, что работа Совета инвесторов будет способствовать формированию благоприятного инвестиционного климата в автономии, стимулированию поступления инвестиций, в том числе иностранных, в приоритетные сферы экономики АРК.

Также крымские власти ожидают, что деятельность Совета повысит эффективность реализации инвестиционной политики в автономии.