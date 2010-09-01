При правительстве Крыма создан Совет инвесторов
03:06, 01 сентября 2010Общество
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Пресс-служба объясняет зачем
Правительство Крыма на вчерашнем заседании приняло решение о создании Совета инвесторов при Совете министров АРК.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении информационной политики Совмина, правительство Крыма рассчитывает, что работа Совета инвесторов будет способствовать формированию благоприятного инвестиционного климата в автономии, стимулированию поступления инвестиций, в том числе иностранных, в приоритетные сферы экономики АРК.
Также крымские власти ожидают, что деятельность Совета повысит эффективность реализации инвестиционной политики в автономии.
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