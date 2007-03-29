Карпачева: все посетители Святошинского суда попадают в сектор обстрела
Омбудсман оценила созданные киллерам условия
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЁВА открыла производство по факту убийства российского бизнесмена Максима Курочкина на территории Святошинского райсуда Киева.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе украинского омбудсмана.
Н.КАРПАЧЁВА считает, что криминогенная ситуация в Украине вызывает тревогу.
По данным пресс-службы, группа специалистов, которая по поручению Н.КАРПАЧЁВОЙ сразу после демонстративно дерзкого убийства М.Курочкина выехала на место трагедии, сделала вывод, что убийство предварительно спланировано и с особенной тщательностью подготовлено.
Соответствующий вывод специалисты, как отмечают в пресс-службе Уполномоченного, сделали после бесед с председателем Святошинского райсуда Михаилом БИДОЙ и судьей Анатолием ЯСЕЛЬСКИМ, который председательствовал на процессе по обвинению гражданина Российской Федерации М.Курочкина в вымогательстве, а также после осмотра места этой трагедии и прилегающей территории.
К тому же, с чердака девятиэтажки, расположенной напротив, которая стала для киллера огневым рубежом, даже без оптического прицела хорошо просматривается не только внутренний двор Святошинского райсуда, но и зал судебного заседания. “То есть любой его участник, не говоря уже о самих служителях Фемиды, попадает в сектор обстрела”, говорится в сообщении пресс-службы.
Как считают специалисты, которые принимают участие в омбудсмановском исследовании обстоятельств заказного убийства М.Курочкина, необходимо было гарантировать ему полную безопасность, тем более что подсудимый неоднократно заявлял об угрозе в свой адрес. По утверждению экспертов, киллерская спецоперация не достигла бы цели, если бы автозак - крытую машину, в которой перевозят арестантов, - вплотную подогнали к выходу из здания Святошинского райсуда. “Почему-то не подогнали. Помешала неубранная куча ремонтных стройматериалов и мусора, за которой никто не следил? А возможно, наоборот - пристально следил? На эти вопросы должно ответить следствие, которое ведет столичная прокуратура”, - говорится в сообщении.
"Это безумие: суд оказался самым удобным местом для киллерской расправы, - сказала, комментируя случившееся, Н.КАРПАЧЁВА. - Убийство российского бизнесмена Курочкина - это выстрел по имиджу Украины. На территории государства, которая декларирует своим конституционным долгом защиту человеческой жизни, никто не должен лишаться этого священного права: бизнесмен или политик, подозреваемый или осужденный, бомж или безработный…”.