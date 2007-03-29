Карпачева: все посетители Святошинского суда попадают в сектор обстрела

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЁВА открыла производство по факту убийства российского бизнесмена Максима Курочкина на территории Святошинского райсуда Киева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе украинского омбудсмана.

Н.КАРПАЧЁВА считает, что криминогенная ситуация в Украине вызывает тревогу.

По данным пресс-службы, группа специалистов, которая по поручению Н.КАРПАЧЁВОЙ сразу после демонстративно дерзкого убийства М.Курочкина выехала на место трагедии, сделала вывод, что убийство предварительно спланировано и с особенной тщательностью подготовлено.

Соответствующий вывод специалисты, как отмечают в пресс-службе Уполномоченного, сделали после бесед с председателем Святошинского райсуда Михаилом БИДОЙ и судьей Анатолием ЯСЕЛЬСКИМ, который председательствовал на процессе по обвинению гражданина Российской Федерации М.Курочкина в вымогательстве, а также после осмотра места этой трагедии и прилегающей территории.

К тому же, с чердака девятиэтажки, расположенной напротив, которая стала для киллера огневым рубежом, даже без оптического прицела хорошо просматривается не только внутренний двор Святошинского райсуда, но и зал судебного заседания. “То есть любой его участник, не говоря уже о самих служителях Фемиды, попадает в сектор обстрела”, говорится в сообщении пресс-службы.

Как считают специалисты, которые принимают участие в омбудсмановском исследовании обстоятельств заказного убийства М.Курочкина, необходимо было гарантировать ему полную безопасность, тем более что подсудимый неоднократно заявлял об угрозе в свой адрес. По утверждению экспертов, киллерская спецоперация не достигла бы цели, если бы автозак - крытую машину, в которой перевозят арестантов, - вплотную подогнали к выходу из здания Святошинского райсуда. “Почему-то не подогнали. Помешала неубранная куча ремонтных стройматериалов и мусора, за которой никто не следил? А возможно, наоборот - пристально следил? На эти вопросы должно ответить следствие, которое ведет столичная прокуратура”, - говорится в сообщении.

"Это безумие: суд оказался самым удобным местом для киллерской расправы, - сказала, комментируя случившееся, Н.КАРПАЧЁВА. - Убийство российского бизнесмена Курочкина - это выстрел по имиджу Украины. На территории государства, которая декларирует своим конституционным долгом защиту человеческой жизни, никто не должен лишаться этого священного права: бизнесмен или политик, подозреваемый или осужденный, бомж или безработный…”.