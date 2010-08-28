Подпольная порностудия транслировала заказы в режиме он-лайн

В Комсомольске Полтавской области милиция выявила подпольную порностудию.

Как перадает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Главном управлении Министерства внутренних дел в Полтавской области заявил начальник отдела борьбы с торговлей людьми облуправления милиции Игорь МОСТОВОЙ.

«Мы ликвидировали подпольную порностудию, откуда через интернет по заказу клиентов в реальном времени транслировались порнографические сцены. Минута такого «удовольствия» для американских клиентов стоила 1,5 долл.», - сказал И.МОСТОВОЙ.

Он также отметил, что организатором порностудии был 35-летний житель Комсомольска, который с 2003 по 2008 годы скрывался в России от украинского правосудия, а затем вернулся обратно на Родину.

«Участников съемок, девушек в возрасте от 18 до 22 лет, владелец порностудии заманивал к себе щедрыми обещаниями, а потом насильно удерживал, подмешивая в пищу наркотики или угрожая физической расправой. Одна из таких девушек не выдержала издевательств и совершила самоубийство, выбросившись из окна», - сказал И.МОСТОВОЙ.

Сейчас милиция задержала владельца квартир, охранника и водителя.

По этому факту возбуждено 2 уголовных дела по ст. 146 и 301 ч.3 Уголовного кодекса Украины.