Лавринович получил полномочия подписать договор с Египтом
23:46, 27 августа 2010Общество
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О взаимной правовой помощи
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уполномочил министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА на подписание Договора между Украиной и Арабской Республикой Египет о взаимной правовой помощи в гражданских и хозяйственных делах.
Текст соответствующего распоряжения от 27 августа размещен на официальном сайте главы государства.
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