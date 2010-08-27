Лавринович получил полномочия подписать договор с Египтом

О взаимной правовой помощи

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уполномочил министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА на подписание Договора между Украиной и Арабской Республикой Египет о взаимной правовой помощи в гражданских и хозяйственных делах. Текст соответствующего распоряжения от 27 августа размещен на официальном сайте главы государства.

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