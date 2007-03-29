Солану беспокоит развитие ситуации в Украине

Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности ЕС Хавьер СОЛАНА обеспокоен развитием ситуации в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня в Европарламенте.

“На протяжении нескольких последних недель у меня были возможности встретиться с Президентом и премьер-министром Украины, и я хотел бы поделиться с вами своей обеспокоенностью за развитие этой страны”, - сказал представитель ЕС.

Он отметил, что после парламентских выборов процесс создания коалиции и формирования правительства был достаточно длительным и противоречивым.

Х.СОЛАНА не предоставил других деталей, отметив лишь, что Украина является “очень важной по своему весу” для ЕС, и ЕС должен внимательно наблюдать за процессами внутри Украины.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО посетил Брюссель 8 марта. Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ находился в Брюсселе 27 марта и провел с Х.СОЛАНОЙ рабочий ланч.