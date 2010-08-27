В Мелитополе во время семейного застолья отравились 15 человек

24-26 августа в инфекционное отделение Мелитопольской городской больницы №2 с диагнозом “острый гастроэнтероколит” госпитализированы 15 человек, в том числе 10 детей, которые 23-24 августа присутствовали на семейной встрече и угощались едой домашнего приготовления. Всего встрече было 100 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, на сегодняшний день состояние госпитализированные средней и легкой степени тяжести.

Специалистами районной СЭС в очаге заболевания осуществляется комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Предварительная причина заболевания – нарушение технологии приготовления и хранения продуктов питания в домашних условиях.