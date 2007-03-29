Милиция устроит генеральный шмон

Работники правоохранительных органов будут проверять людей, которые будут прибывать в Киев на субботний митинг оппозиции, на наличие опасных предметов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил начальник Департамента по связям с общественностью МВД Украины Константин СТОГНИЙ.

При этом он отметил, что «это обычная практика», добавив, что такие же действия, в случае необходимости, выполняют сотрудники транспортной милиции на поездах.

По словам К.СТОГНИЯ, “сотрудник милиции будет заходить в автобусу с людьми, которые будут следовать в Киев для участия в акции, и будет проверять их на наличие опасных предметов для того, чтобы сделать невозможным таким образом нарушение общественного порядка во время проведения акции”.

Соответственно, в случае выявления запрещенных вещей, они будут изыматься, добавил он.

Что касается заявок политических сил, которые намерены в эту субботу провести митинг в Киеве, К.СТОГНИЙ отметил, что теперь МВД анализирует эти заявки. Впрочем, по его словам, на данное время в органах внутренних дел нет пока еще полной картины, сколько людей примет участие в указанной акции, как и нет «полной картины, кто где собирается проводить».

Кроме того, он сообщил, что в связи с намерениями оппозиционных сил провести свои акции в столице, конечно, как делается в таких ситуациях, будет усилена охрана общественного порядка, для чего также будут привлечены сотрудники МВД из других регионов Украины. Количество таких правоохранителей начальник Департамента не уточнил, поскольку, по его словам, “это будет зависеть от количества участников массовых акций”.

«Киевской милиции точно не хватит», - отметил К.СТОГНИЙ.