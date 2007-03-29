Таисию Повалий обворовали в Америке

Таисия Повалий недавно попробовала покорить Америку. Однако во время заграничных гастролей с певицей случилась неприятность.

Когда она со своим мужем и продюсером Игорем Лихутой была в Сан-Франциско, из машины украинской поп-дивы похитили сумку.

Как оказалось, в сумочке Тая держала все документы. Поэтому пропали и украинские и загранпаспорта Повалий и Лихуты, водительское удостоверение продюсера и еще некоторые бумаги, связанные с гастрольным туром певицы по Америке.

Естественно, деньги, которые лежали в сумке, воры тоже прихватили.

Пока Повалий и Лихута обходятся временными документами, которые передало им украинское консульство в Сан-Франциско для выезда из США.

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