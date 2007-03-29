Ющенко прибыл в Луганск

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прибыл с однодневной рабочей поездкой в Луганскую область.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЮЩЕНКО посетит шахту ГП «Луганскуголь» и проведет совещание с представителями шахтерских коллективов региона по проблемам угольной отрасли.

Глава государства также примет участие в открытии памятного знака, на месте которого будет построен памятник жертвам Голодомора 1932 – 1933 гг. в Украине.

Программой визита предусмотрено, что В.ЮЩЕНКО ознакомится с работой детской Академии мини-футбола и встретится с ее воспитанниками и тренерами.

Кроме того, Президент Украины планирует встретиться с представителями областных организаций политических партий.

Также В.ЮЩЕНКО даст пресс-конференцию, которую в прямом эфире будет транслировать «5-й канал».

В поездке главу государства сопровождают вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ, заместитель главы Секретариата Президента Виктор БОНДАРЬ, заместитель министра труда и социальной политики Лидия ДРОЗДОВА, заместитель министра финансов Анатолий КОЗИМЕНКО.