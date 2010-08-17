Клюев обещает увеличить добычу украинского газа в 1,5 раза

Украина планирует за три года увеличить собственную добычу газа в 1,5 раза – до 30 млрд. кубометров.

Об этом заявил в понедельник в эфире «5 канала» первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

«Сейчас мы добываем в пределах 20 млрд. кубов. Я думаю, года через три мы увеличим объем добычи в полтора раза. Хотя бы 30 млрд. кубов мы должны добывать в Украине», – сказал А.КЛЮЕВ.

При этом он подчеркнул, что такой объем газа сможет удовлетворить потребность в нем населения и предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Также А.КЛЮЕВ отметил, что необходимо обеспечить рентабельность нефте- и газодобывающих компаний на уровне 8-12%, чего можно достичь, в частности, благодаря повышению тарифа на газ для населения.

«Необходимо приводить все в соответствие, чтобы хотя бы нефте- и газодобывающие компании работали на уровне рентабельности 8-12%. Поэтому и приводятся цены в соответствие», – сказал первый вице-премьер.

Кроме того, он сообщил, что Украина работает над организацией добычи на своей территории сланцевого газа.

Напомним, Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) своими постановлениями от 13 июля т.г. увеличила с 1 августа 2010 года на 50% отпускные цены на природный газ для населения и цену на газ для предприятий теплоэнергетики, обеспечивающих отопление и горячее водоснабжение населения.

Как сообщал УНИАН, украинские нефтегазодобывающие предприятия в январе-июне т.г. сократили добычу природного газа на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 9,6 млрд. куб. м.

В 2009 году украинские нефтегазодобывающие предприятия увеличили добычу природного газа на 2,1% по сравнению с 2008 годом – до 20,3 млрд. куб. м.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются ДК «Укргазвыдобування», ОАО «Укрнафта» и ГАО «Черноморнефтегаз», входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины».