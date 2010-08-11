У прикарпатского пенсионера милиция изъяла целый арсенал

В Тлумаче на Прикарпатье милиция изъяла из оборота целый арсенал стрелкового оружия и патронов.

Об этом сегодня УНИАН сообщил руководитель Центра связей с общественностью УМВД Украины в Ивано-Франковской области Василий ГУЛЬТАЙЧУК.

По его словам, оперативники уголовного розыска Тлумачского райотдела УМВД Украины в Ивано-Франковской области в свое время получили информацию о том, что в одном из зданий в райцентре может храниться значительное количество огнестрельного оружия и патронов. После получения санкции на проведение обыска в усадьбе 64-летнего жителя Тлумача милиционеры наведались в дом пенсионера, где обнаружили металлический ящик с вооружением. В ходе обыска, в частности, была изъята нарезная винтовка СВД, охотничий нарезной карабин АКМ/СМФ, охотничье гладкоствольное ружье “Байкал”, а также почти 2500 патронов разного калибра к автоматическому, пистолетному и охотничьему оружию. Каких-либо документов на право владения оружием в доме не обнаружено.

В.ГУЛЬТАЙЧУК сообщил, что хозяин дома говорит, что он к вооруженному арсеналу не имеет никакого отношения, поскольку огнестрелы и патроны принадлежат его сыну. По предварительным данным, сын хозяина около трех лет находится за рубежом. Сейчас работники милиции проводят тщательную проверку, направленную на установление действительного владельца незарегистрированных стволов и значительного количества патронов.

В целом за семь месяцев текущего года из противоправного оборота на Прикарпатье изъято 86 единиц оружия, в том числе один автомат, 27 пистолетов и револьверов, 14 карабинов и винтовок, 21 “обрез”, 15 единиц самодельных огнестрелов. Как следствие, на четверть меньше, чем в прошлом году, совершено преступлений с использованием оружия, отмечают сотрудники правоохранительных органов.