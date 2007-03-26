Пожар на шахте в Луганске: в забое остались 230 человек

На шахте имени Ф.Дзержинского ГП “Ровенькиантрацит” (Луганская обл.) в 704 вентиляционном штреке в сегодня в 14.30 произошел пожар, которым были застигнуты 634 горняка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям, по предварительным данным, пожар возник во время несанкционированного ведения огневых работ.

По состоянию на 16.30 горноспасатели вывели на поверхность 404 шахтера.