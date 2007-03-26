Пожар на шахте в Луганске: в забое остались 230 человек
17:51, 26 марта 2007Общество
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Спасатели эвакуировали 404 человека
На шахте имени Ф.Дзержинского ГП “Ровенькиантрацит” (Луганская обл.) в 704 вентиляционном штреке в сегодня в 14.30 произошел пожар, которым были застигнуты 634 горняка.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям, по предварительным данным, пожар возник во время несанкционированного ведения огневых работ.
По состоянию на 16.30 горноспасатели вывели на поверхность 404 шахтера.
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