В «Парке Киевская Русь» можно будет покататься на воздушном шаре

В «Парке Киевская Русь» (с. Копачев, Обуховский район Киевской области) 14-15 августа, при хороших погодных условиях, посетители смогут заказать полет на воздушном шаре.

Как сообщили УНИАН организаторы мероприятия – «Парк Киевская Русь» и столичный клуб полетов «Пилот», гостям парка будет предоставлена уникальная возможность увидеть воссоздаваемый Детинец-Кремль древнего Киева с высоты птичьего полета.

«Мы строим Детинец в очень красивой местности. Природа в Копачеве – потрясающая. И увидеть все ее богатство, увидеть культурную столицу восточнославянских государств с такой высоты – это просто незабываемые впечатления», - отметил автор проекта «Парк Киевская Русь», президент благотворительной организации «Славянский фонд» Владимир ЯНЧЕНКО.

«Воздушные шары стартуют над парком. Взору открывается уникальный ландшафт Детинца Киева, села Копачев, информация о котором упоминается в древних летописях, и русла рек Стугна и Рось. Полет сопровождает опытный инструктор, продолжительность парения - около часа, в корзину помещается до 6 человек», - рассказали организаторы.

По их словам, испробовать новое развлечение теперь можно каждые выходные. Для тех, кто закажет полет, организаторы подготовили подарок - 2 билета на фестивальные программы будущих периодов.

«На фестивале «Былины Древнего Киева – IX-XI вв.», который пройдет в последние выходные августа, в парке состоится настоящий воздушный марафон – ввысь поднимется более 10 аэростатов. Таким образом, мы хотим дополнить фестивальную программу. В то время, когда воины будут отдыхать после битвы, гости парка смогут насладиться зрелищем в небе», - сказал В.ЯНЧЕНКО.

Справка УНИАН. «Парк Киевская Русь» – Центр культуры и истории. Создается в с. Копачев Обуховского района Киевской области. Главная цель: воссоздание в масштабе 1:1 Детинца-Кремля Киева V-XIII веков. Общая площадь парка – 50 га. Территория Детинца – 10 га. Добраться до парка можно на маршрутных микроавтобусах от станции метро «Выдубичи» (остановка возле супермаркета «Фуршет»).

Фестиваль «Былины Древнего Киева – IX-XI вв.» - один из самых крупных исторических фестивалей в СНГ, пройдет в «Парке Киевская Русь» 28 и 29 августа. Его участниками станут реконструкторы из Украины, Польши, России, Беларуси.