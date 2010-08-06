Погода на субботу

7 августа в Украине сохранится сильная жара.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, на большей части территории страны сохранится сухая погода с температурой ночью 18-23°, в южной части местами - 25-27°, днем сильная жара - 35-39°. В восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областях - местами 40-42°.

Только в западных областях местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град, в Закарпатье и в Карпатах сильные дожди; температура ночью 15-20°, днем - 29-34°, на Закарпатье и в Карпатах - 25-27°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в южных, восточных и западных областях местами порывы 15-20 м/с.

В Киевской области сохранится сухая погода с температурой ночью 21-23°, днем сильная жара - 35-39°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве температура ночью - 21-23°, днем сильная жара - 36-38°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

6 августа температура воды в Черном и Азовском морях - 27-29°, в Днепре возле Киева - 26°.