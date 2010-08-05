УБОП задержал киевлянина с двумя пулеметами

Сотрудники УБОП ГУМВД Украины в Киевской области задержали в Броварах жителя Киева, из легкового автомобиля которого изъят целый арсенал оружия.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, два пулемета Дегтярева, пистолеты ПМ и «Кольт», автоматные и пистолетные патроны, 3 кг взрывчатки, несколько гранат и детонаторов мужчина якобы должен был перевезти по просьбе своих знакомых. Заказчики нелегального трафика оружия, который, по предварительной информации, действовал из Харькова в Киев, пообещали курьеру, по его словам, 200 гривен за транспортировку арсенала.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.