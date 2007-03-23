От того что в Минэкономики пришел Кинах, ”ни холодно, ни жарко”

Анатолий КИНАХ пришел на должность министра в Министерство экономики, у которого сегодня нет ряда ключевых функций. Об этом корреспонденту УНИАН заявил народный депутат Украины Сергей ТЕРЁХИН.

При этом С.ТЕРЁХИН отметил, еще тогда, когда он занимал должность министра экономики, функции этого министерства уже были “обрезаны” максимально и переданы или Минфину, например, при подготовке бюджетирования государственных целевых программ, или таможне относительно таможенной политики. “Уже эта каденция парламента забрала функции надзора за государственными закупками”, - сказал С.ТЕРЁХИН. “То есть, что осталось, чем занимается сейчас это учреждение - я не знаю”, - сказал он.

Депутат считает целесообразным либо повысить роль Минэкономики, либо “слить” Минэкономики с Минфином. “Если повысить, то нужно, по крайней мере, отдавать все прогнозирование государственных программ развития Министерству экономики назад, из отраслевых министерств, Министерства финансов”, - сказал С.ТЕРЁХИН. В то же время он считает, что сегодня Минфин не отдаст этих функций.

По словам С.ТЕРЁХИНА, от того что в Минэкономики пришел А.КИНАХ, “ни холодно, ни жарко”. “Человек не связывается со словом “реформы”. Ну, пусть она там будет, в том Министерстве экономики”, - сказал он.

С.ТЕРЁХИН был министром экономики Украины с февраля по сентябрь 2005 года.