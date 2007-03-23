Лугансктепловоз продали россиянам из-под полы?

Продажа 76-процентного госпакета акций ОАО «Луганстепловоз» является беспрецедентной в истории украинской приватизации.

Об этом УНИАН заявил заместитель председателя Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации, народный депутат Украины Александр БОНДАРЬ.

По его словам, еще никогда в истории приватизации Украины возобновленный после судебных запретов конкурс не проводился без дополнительного объявления о его возобновлении.

«Фонд (госимущества) всегда обнародовал новую дату проведения конкурса, в случае же с «Лугансктепловозом» никто, даже его потенциальные покупатели, не знали, что конкурс возобновлен», - отметил А.БОНДАРЬ.

«Как можно называть проводимый конкурс открытым, да еще с элементами аукциона, если даже потенциальные участники не знали о его проведении», - добавил он.

По словам А.БОНДАРЯ, после того, как полученная от Фонда официальная информация будет изучена комиссией, скорее всего, парламентская спецкомиссия посвятит ему свое специальное заседание.

Как сообщал УНИАН, 19 июля 2006 г. ФГИУ объявил конкурс по продаже 76% пакета акций ОАО “ХК “Лугансктепловоз” при начальной цене - 292 млн. грн. Основным условием конкурса является увеличение объемов продаж произведенных на предприятии локомотивов в Россию и страны СНГ. Заявки на участие в конкурсе на покупку госпакета акций “Лугансктепловоза” подали АО “Демиховский машзавод” и ЗАО “Управляющая компания ”Брянский машзавод`”, входящие в корпорацию “Трансмашхолдинг” (Россия), ОАО “Марганецкий ГОК” (аффилированный с группой “Приват”) и ОАО “Днепровагонмаш».

Сегодня, 23 марта, Фонд госимущества сообщил о том, что ОАО «Брянский машиностроительный завод» (Россия) признан победителем конкурса по продаже 76% госпакета акций ОАО «Лугансктепловоза». Покупатель предложил за 76% «Лугансктепловоза» 292 млн. 505 тыс. грн. (начальная стоимость составляла 292 млн. грн.).

К участию в конкурсе по продаже «Лугансктепловоза» было также допущено ОАО «Демиховский машзавод» (Россия), предложившее за пакет 292 млн. 252 тыс. грн.

В то же время, к участию в конкурсе не были допущены еще два претендента - ОАО “Марганецкий ГОК” и ОАО “Днепровагонмаш».

По информации Фонда, завершить конкурс стало возможным после того, как суд 22 марта отменил последний судебный запрет по иску «Укрзализныци» на его проведение.