Янукович про 17 требований Тимошенко

Премьер-министр Украины Виктор Янукович считает, что политические консультации, состоявшиеся в понедельник 19 марта, были организованы с целью поучения и публичного унижения правящей коалиции.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Интер».

«Мы когда пришли на круглый стол, мы ожидали, что Президент будет им управлять, а когда увидели, что цель нас поучать, что цель – публично где-то нас унизить… Я об этом четко и однозначно сказал – мы собрались в Секретариате Президента, этот круглый стол возглавлял Президент, а открывать талмуд и начинать поучительным тоном рассказывать, что нам делать и как нам жить – ну вы извините, при всем уважении к этому круглому столу, мы не пришли на шоу одного человека, который не является «героем нашего романа», - сказал В.Янукович.

Премьер-министр также считает что оппозиция выдвинула свои требования к правящей коалиции в оскорбительном и унизительном тоне. «В таком тоне не предлагают обсуждать требования. Когда 9 месяцев назад сформировалась коалиция в парламенте, и мы выставляли требования, мы предлагали конкретно сесть и по-партнерски обсудить все вопросы. Ведь тогда же был совершенно другой тон», - пояснил он.

В.Янукович также считает, что тогда требования Партии регионов были «реальными и приземленными».

«Сейчас из тех 17 вопросов, которые ставила оппозиция, уже 80 процентов находятся фактически в работе, в действии. Мы же прекрасно понимаем, что эти требования были выписаны таким образом, чтобы показать, что оппозиция что-то заставила нас делать. Скажите, пожалуйста, как можно заставить экономику поднимать, как можно заставить жить лучше, что это за популизм?» - поинтересовался В.Янкович.