Украинские военные в Чикаго изучают подготовку старшин в ВМС США

Группа представителей Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины во главе с капитаном 1-го ранга Алексеем МИХАЙЛЮТЕНКО в городе Чикаго знакомится с системой подготовки, образования, функциями и обязанностями старшинского состава ВМС США.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС, во время визита внимание представителей украинского флота будет обращено на общие стандарты подготовки персонала, принятые в странах Североатлантического альянса, и на процесс планирования подготовки профессионального старшинского корпуса на кораблях и береговых базах Военно-Морских сил США.

Визит рабочей группы представителей ВМС Украины в США проходит по приглашению американской стороны и в соответствии с Планом мероприятий международного сотрудничества Вооруженных сил Украины на февраль-март 2007 года.