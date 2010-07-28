Госдолг Украины вырос до $43,08 млрд

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 июня т.г. составил 340 млрд. 658 млн. 757,12 тыс. грн., или 43 млрд. 083 млн. 186,68 тыс. долл., что на 5,4% больше показателя на конец мая 2010 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, государственный и гарантированный государством внешний долг на указанную дату составил 216 млрд. 005 млн. 212,63 тыс. грн. (63,41% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 27 млрд. 318 млн. 225,95 тыс. долл.; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 124 млрд. 653 млн. 544,49 тыс. грн. (36,59%), или 15 млрд. 764 млн. 960,73 тыс. долл.

Государственный долг Украины на конец июня т.г. составил 254 млрд. 511 млн. 522,43 тыс. грн. (74,71%), или 32 млрд. 188 млн. 127,27 тыс. долл. Государственный внешний долг составил 143 млрд. 902 млн. 831,11 тыс. грн. (42,24%), или 18 млрд. 199 млн. 422,16 тыс. долл. Государственный внутренний долг составил 110 млрд. 608 млн. 691,32 тыс. грн. (32,47%), или 13 млрд. 988 млн. 705,11 тыс. долл.

Гарантированный государством долг Украины составил 86 млрд. 147 млн. 234,69 тыс. грн. (25,29%), или 10 млрд. 895 млн. 059,41 тыс. долл., в том числе: гарантированный внешний долг – 72 млрд. 102 млн. 381,52 тыс. грн. (21,17%), или 9 млрд. 118 млн. 803,79 тыс. долл.; гарантированный внутренний долг – 14 млрд. 044 млн. 853,17 тыс. грн. (4,12%), или 1 млрд. 776 млн. 255,62 тыс. долл.

На протяжении января-июня 2010 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 22 млрд. 754 млн. 635,4 тыс. грн. (7,16%), в основном за счет превышения выпуска ОВГЗ над их погашением. При этом государственный внешний долг уменьшился на 7 млрд. 976 млн. 601,41 тыс. грн. (5,87%), государственный внутренний долг вырос на 19 млрд. 538 млн. 614,55 тыс. грн. (21,45%).

Гарантированный государством долг Украины уменьшился на 4 млрд. 760 млн. 580,56 тыс. грн. (5,24%), что связано как со снижением курса евро к гривне, так и с превышением выплат по погашению гарантированного государственного долга над суммой заимствований.