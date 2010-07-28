Турецкое судно во время швартовки повредило причал в Херсоне

В Херсоне на нефтегавани судно "Горкембей" (под флагом Турции) повредило 4-й причал.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Украины в Херсонской области.

Согласно сообщению, ЧП случилось днем 27 июля, когда судно под руководством лоцмана компании "Дельта-лоцман" выполняло швартовку. Во время швартовки судно навалилось на причал и погнуло 6 метров причала.

Утечки нефтепродуктов и пострадавших нет.

Длина судна 119,6 м, ширина 16,9 м, грузоподъемность 7 тыс. тонн.