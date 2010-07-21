Патриарх Кирилл вручил орден мэру Одессы

Патриарх Московский и Всея Руси КИРИЛЛ вручил мэру Одессы Эдуарду ГУРВИЦУ орден Святого Серафима Саровского II степени, которого его удостоила Русская православная церковь «за активное участие в восстановлении Спасо-Преображенского собора».

Как сообщает «Официальный сайт Одессы», сегодня после освящения собора состоялся прием в честь патриарха КИРИЛЛА. «Передача здания возрожденного Спасо-Преображенского собора Одесской епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата – УНИАН) подводит черту под огромной, часто действительно подвижнической работой, в которую за последние 15 лет так или иначе были вовлечены многие тысячи одесситов», – сказал на приеме Э.ГУРВИЦ.

Также он заявил, что полагает, что визит патриарха «будет способствовать росту престижа и международного авторитета» Одессы и вручил КИРИЛЛУ почетный знак отличия, носящий имя «Одесса», – «в знак уважения за общественное служение, активную просветительскую и благотворительную деятельность» .

В ответном слове патриарх поблагодарил Э.ГУРВИЦА за теплый прием и отличную организацию визита.

Обратившись к главе Одесской епархии УПЦ МП митрополиту АГАФАНГЕЛУ, Э.ГУРВИЦ сказал: «С радостью и удовольствием передаю Вам свидетельство о праве собственности на весь имущественный комплекс собора. Вы восстанавливали и открывали десятки храмов, но все знают, какое особое значение Вы придавали возрождению Одесского Спасо-Преображенского собора и сколько трудов для этого положили».

Мэр Одессы добавил, что в папке с документами о праве собственности находится и первый официальный документ, связанный с восстановлением храма – принятое в 1995 году решение горсовета «О порядке проведения специальных исследовательских и проектно-изыскательских работ по воссозданию Одесского Спасо-Преображенского собора».

Кроме того, Э.ГУРВИЦ сообщил о решении «удовлетворить просьбу Одесской епархии УПЦ МП о передаче в ее распоряжение трех квартир для священнослужителей».