Непогода натворила бед на Киевщине: есть жертвы

В Киевской области в результате падения деревьев один человек погиб и трое травмированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, падение деревьев произошло из-за непогоды (ливневые дожди, шквалистые порывы ветра, град) вчера во второй половине дня.

В частности, в городе Белая Церковь от падения обломков деревьев один человек погиб и двое травмированы, деревом также травмирован человек в селе Матвеевка Мироновского района.

В общей сложности из-за осложнения погодных условий в шести районах области (Сквирский, Влодарский, Макаровский, Мироновский, Ивановский, Обуховский) и городе Белая Церковь произошло обесточивание 40 населенных пунктов, падение деревьев на автодороги местного значения, частные дома и объекты социально-бытовой сферы.

Подразделениями Главного управления МЧС в Киевской области, бригадами коммунальных служб районов, райавтодоров дороги от деревьев расчищены.

По состоянию на 07.00 21 июля осложнений движения на автодорогах нет, остаются обесточенными 5 н.п. (возобновлено – 35 н.п.).

В возобновлении электроснабжения задействованы бригады облэнерго.